Ai milanesi continua a sembrare un po’ strana questa Olimpiade invernale in città senza montagne senza neve senza sci ma dalla settimana prossima si parte

Da iodonna.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città si prepara all’arrivo dell’Olimpiade invernale, anche se molti cittadini trovano tutto un po’ insolito. Niente montagne, niente neve e niente sci, ma le gare inizieranno comunque dalla prossima settimana. La città si sta organizzando, con le prime competizioni pronte a partire, nonostante l’atmosfera sembri ancora un po’ stranita.

A i milanesi continua a sembrare un po’ strana questa Olimpiade invernale in città, senza montagne, senza neve, senza sci, ma dalla settimana prossima si parte. Cortina 1956, le donne che hanno fatto la storia delle Olimpiadi invernali X Leggi anche › Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026: una partenza in “Armonia” I 10.001 tedofori avranno attraversato in 60 tappe il Paese, la Fiaccola olimpica arderà nel braciere, i cantieri stanno chiudendo, le fermate della metropolitana riveleranno scale mobili funzionanti e nuovi ascensori, anche la stazione Centrale si spacchetterà. Apriranno eventi, luoghi, mostre per tutti gli spettatori attesi, ci lamenteremo del traffico, come ogni volta che la città si mobilita, ma chissà che non ci stupisca come una nuova Expo, quando abbiamo ricominciato a credere nella nostra capacità di saper fare e fare bene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

ai milanesi continua a sembrare un po8217 strana questa olimpiade invernale in citt224 senza montagne senza neve senza sci ma dalla settimana prossima si parte

© Iodonna.it - Ai milanesi continua a sembrare un po’ strana questa Olimpiade invernale in città, senza montagne, senza neve, senza sci, ma dalla settimana prossima si parte

Approfondimenti su Milan Olimpiade

Rosso Natale? Sì, ma in modo Gen Z: come indossarlo senza sembrare un addobbo

Ragazzo ucciso dalla polizia a Milano. Salvini: “Io sto con l’agente senza se e senza ma”

Una recente tragedia a Milano ha portato alla morte di un giovane di 20 anni durante un intervento della polizia in via Impastato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Olimpiade

Argomenti discussi: Risarcimento danno: motivata la sentenza di merito che fa riferimento alle tabelle milanesi; Il senso civico dei milanesi? Tiene ma cambia a seconda delle generazioni: la raccolta differenziata unisce tutti; Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions; La SkyWalk, la passerella sospesa sopra la Galleria riapre al pubblico: queste le novità.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.