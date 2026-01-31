La città si prepara all’arrivo dell’Olimpiade invernale, anche se molti cittadini trovano tutto un po’ insolito. Niente montagne, niente neve e niente sci, ma le gare inizieranno comunque dalla prossima settimana. La città si sta organizzando, con le prime competizioni pronte a partire, nonostante l’atmosfera sembri ancora un po’ stranita.

A i milanesi continua a sembrare un po’ strana questa Olimpiade invernale in città, senza montagne, senza neve, senza sci, ma dalla settimana prossima si parte. Cortina 1956, le donne che hanno fatto la storia delle Olimpiadi invernali X Leggi anche › Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026: una partenza in “Armonia” I 10.001 tedofori avranno attraversato in 60 tappe il Paese, la Fiaccola olimpica arderà nel braciere, i cantieri stanno chiudendo, le fermate della metropolitana riveleranno scale mobili funzionanti e nuovi ascensori, anche la stazione Centrale si spacchetterà. Apriranno eventi, luoghi, mostre per tutti gli spettatori attesi, ci lamenteremo del traffico, come ogni volta che la città si mobilita, ma chissà che non ci stupisca come una nuova Expo, quando abbiamo ricominciato a credere nella nostra capacità di saper fare e fare bene. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ai milanesi continua a sembrare un po’ strana questa Olimpiade invernale in città, senza montagne, senza neve, senza sci, ma dalla settimana prossima si parte

Approfondimenti su Milan Olimpiade

Una recente tragedia a Milano ha portato alla morte di un giovane di 20 anni durante un intervento della polizia in via Impastato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan Olimpiade

Argomenti discussi: Risarcimento danno: motivata la sentenza di merito che fa riferimento alle tabelle milanesi; Il senso civico dei milanesi? Tiene ma cambia a seconda delle generazioni: la raccolta differenziata unisce tutti; Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions; La SkyWalk, la passerella sospesa sopra la Galleria riapre al pubblico: queste le novità.

Nell’ambito del programma Olimpiade Culturale le Gallerie d’Italia - Milano presentano la mostra "La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956” a cura di Aldo Grasso. x.com

COSA VOGLIAMO CHE I BAMBINI E LE BAMBINE RICORDINO DI QUESTA OLIMPIADE L’Olimpiade a Milano è una cosa che capiterà una volta sola nella nostra vita. Cosa ricorderanno i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di questa Olimpiade Al - facebook.com facebook