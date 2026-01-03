Cagliari Milan Allegri nel post gara | Snodo scudetto? Troppo presto importante vincere e non subire gol Leao in mezzo al campo è più nel vivo del gioco

Dopo la vittoria per 1-0 a Cagliari, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato il risultato nel post partita. Ha sottolineato come sia prematuro considerare questa partita come uno snodo decisivo per lo scudetto, evidenziando l’importanza di vincere e di non subire gol. Ha inoltre menzionato l’utilizzo di Leao in mezzo al campo, sottolineando la sua partecipazione attiva nel gioco.

