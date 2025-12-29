In occasione della tradizionale Christmas Morning Service alla chiesa di Sandringham Kate Middleton ha scelto un look che unisce tradizione sobrietà ed eleganza italiana

In occasione del tradizionale Christmas Morning Service presso la chiesa di Sandringham, Kate Middleton ha optato per un look che combina elementi di tradizione, sobrietà ed eleganza italiana, riflettendo uno stile semplice ma raffinato. La scelta di abbigliamento della Duchessa evidenzia attenzione ai dettagli e rispetto per la cerimonia, mantenendo un equilibrio tra classicismo e gusto senza eccessi.

Protagonista dell’outfit è stato il cappotto midi in tartan firmato Blazé Milano: struttura sartoriale impeccabile, classiche tasche rotonde (segno distintivo della maison) e una doppia abbottonatura dal gusto deciso, il capospalla a quadri non è una scelta scontata. Si tratta infatti di un brand italiano di nicchia, giovane e classico allo stesso tempo. Una decisione che sottolinea l’interesse della principessa per etichette che uniscono artigianalità e design moderno. 🔗 Leggi su Amica.it

