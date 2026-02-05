Olimpiadi al via sotto un meteo clemente | al nord arriva la tregua da piogge e nevicate mentre al centro-sud il maltempo dilaga

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono ormai alle porte. Il tempo si presenta favorevole, con il Nord che gode di giornate senza pioggia né neve, mentre al centro-sud il maltempo si intensifica, portando piogge e neve. La maggiore preoccupazione rimane per le condizioni meteo che potrebbero influenzare le ultime preparazioni e la cerimonia di apertura.

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano Cortina è agli sgoccioli e il meteo, questa volta, sembra aver deciso di non guastare il programma della cerimonia. Venerdì sera, alle 20, Milano alzerà il sipario sui Giochi olimpici invernali del 2026 con un cielo che, dopo le recenti bizze, sembra promettere collaborazione. Certo ci sarà qualche pioggia residua al mattino, ma dal pomeriggio e fino alla sera la situazione migliorerà sensibilmente. Anche il vento, in questi giorni particolarmente fastidioso, sarà clemente. A Cortina d’Ampezzo la giornata inizierà con ancora qualche fiocco — gli ultimi — prima di lasciare il posto a un paesaggio da cartolina, bianco e sorprendentemente mite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

