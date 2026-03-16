il mantova col cesena deve far valere la legge del martelli

Il Mantova si prepara ad affrontare il Cesena, puntando a rispettare la tradizione del

Il Mantova recrimina ancora sulla vittoria sfuggita a Empoli dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol. La formazione biancorossa, però, non ha tempo per riflettere sulla gara del “Castellani” e su quello che ha funzionato e su quello che non è andato per il verso giusto. Siamo infatti già alla vigilia di un’altra delicata sfida che la sera di martedì 17 marzo (fischio d’inizio alle 20) chiamerà la squadra di mister Modesto a tornare subito in campo per compiere un altro passo verso una salvezza che i virgiliani, al di là di qualche errore di troppo strada facendo, stanno dimostrando di meritare. Il prossimo impegno riporterà il Mantova al “Martelli ”, dove riceverà la visita del Cesena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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