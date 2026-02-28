Al “Martelli” arriva la squadra di Carrarese, mentre il Mantova cerca di ripetere il successo ottenuto contro la Sampdoria. La squadra di Mantova esprime soddisfazione per la vittoria e la prestazione, sottolineando comunque che il lavoro non è ancora concluso. La partita tra le due squadre si svolgerà nelle prossime ore, con entrambe determinate a ottenere i tre punti.

Mantova, 28 febbraio 2026 – “Siamo contenti per la vittoria e per la prestazione e il carattere messi in mostra con la Sampdoria, ma non abbiamo ancora fatto niente”. La preparazione del Mantova alla sfida che domani porterà al “Martelli” la Carrarese ha preso il via da queste parole che Modesto ha sottolineato a più riprese dopo la gara vinta in rimonta con i blucerchiati. Scontro diretto Tre punti che hanno condotto i virgiliani sulla soglia dei play out (i biancorossi sono appaiati alla Reggiana a quota 26 punti ma rimangono in zona calda per lo svantaggio nei confronti diretti con i granata) e che devono trovare conferma e continuità con la Carrarese, che invece naviga all’undicesimo posto con 30 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al “Martelli” arriva la Carrarese, il Mantova vuole il bis dopo il colpaccio con la Samp

