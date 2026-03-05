Zangrillo | Il principio del merito deve valere anche per i magistrati

Il ministro ha partecipato al Forum ANSA, dichiarando che anche i magistrati dovrebbero essere valutati secondo il principio del merito. Ha sottolineato che nessuna categoria dovrebbe essere esclusa da questo criterio. La sua osservazione si riferisce alla necessità di applicare valutazioni obiettive e uniformi nel settore pubblico. La discussione si concentra sulla trasparenza e l’efficacia delle procedure di valutazione.

ROMA, 5 marzo 2026. Il principio del merito dovrebbe riguardare ogni professione, magistrati compresi. È questa la posizione espressa dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo durante il Forum ANSA. Secondo il ministro, nessuna categoria lavorativa dovrebbe sottrarsi a meccanismi di valutazione basati sul merito. “Il tema del merito riguarda tutti – ha spiegato – dai giornalisti ai manager, fino ai politici, che sono giudicati direttamente dai cittadini. Non vedo perché i magistrati dovrebbero essere esclusi da questo tipo di dinamiche”. Il ministro ha citato un dato significativo: tra il 1992 e il 2024 oltre 80 mila persone sono finite in carcere pur risultando poi innocenti, perché assolte o perché il fatto non sussisteva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

