Oggi si parla di stile con un outfit che combina un blazer in pelle rosso e jeans scuri. Si tratta di un modo per rendere i capi più adatti alla primavera, dando un tocco di freschezza e originalità ai soliti abbinamenti invernali. La scelta del blazer rosso si inserisce tra le tendenze più apprezzate della stagione.

I l lato più divertente del guardaroba primaverile? Trasformare i grandi classici dell’inverno in qualcosa di più leggero, brillante e inaspettato. Le silhouette rimangono familiari, ma i materiali si alleggeriscono, i colori si accendono e i capi cambiano carattere. Così anche le giacche più strutturate si reinventano per la bella stagione. Tra trench, cappotti leggeri e giacche in suede, non poteva mancare anche uno dei pezzi più iconici: la giacca di pelle. Come indossare la gonna a palloncino con stile: gli abbinamenti più chic della Primavera-Estate 2026 X Nella sua versione più raffinata diventa blazer, protagonista della Primavera-Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il blazer in pelle rosso e jeans scuri

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