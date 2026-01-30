Oggi si vede un nuovo modo di portare il foulard. Invece di indossarlo intorno al collo, molte persone lo mettono sotto il blazer. Questo semplice cambio di posizione rende il look più interessante e originale. Basta un gesto e il classico outfit si trasforma, aggiungendo un tocco di stile senza troppi sforzi.

I l foulard cambia posto e, con un gesto minimo, riscrive il blazer. Indossato sotto la giacca, al posto della classica camicia o della T-shirt: è il trend da sperimentare ora per stratificare i propri look donandogli un pizzico di stile in più. Blazer perfetti per donne curvy: 5 outfit a cui ispirarsi X Visto in passerella e pronto per essere replicato, si presta a differenti declinazioni. Dalle giacche corporate a quelle più leziose, dai foulard in lana più caldi a quelli a fantasia in seta. Ecco la soluzione per aggiornare uno dei capi più usati del guardaroba. Dove lo abbiamo già visto. Il blazer arriva dall’ufficio, da un’idea di ordine e misura, da un guardaroba che parla di controllo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il foulard sotto il blazer per riscrivere un classico

