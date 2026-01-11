Il look del giorno con il piumino che non si indossa più solo con jeans e sneaker

Il look del giorno: come abbinare il piumino oltre i classici jeans e sneaker. Un capo caldo e versatile, ideale per affrontare le giornate fredde, ma che richiede attenzione nello styling per valorizzare tutta la sua praticità. Scopri come integrare il piumino nel tuo guardaroba in modo semplice ed elegante, senza rinunciare al comfort.

C omodo, caldo, irresistibile nelle giornate più fredde. Il piumino resta uno dei capi più amati dell’inverno, ma anche uno dei più insidiosi quando si tratta di styling. Sportivo per natura, spesso finisce per essere relegato alla solita formula jeans e sneaker, pratica ma poco memorabile. Eppure, nelle passerelle Autunno-Inverno 2025 2026, è stato dimostrato che tutto è possibile, anche indossare un piumino sopra la gonna (di pelle). Jeans morbidi effetto loungewear: perché sono il denim più desiderato dell’Inverno X Si accorcia, si struttura, dialoga con gonne midi, stivali alti, materiali eleganti e proporzioni studiate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ammettiamolo: il piumino è difficile da indossare con le gonne. Ma ecco come fare; Ora o mai più: 15 piumini scontatissimi da comprare ai saldi invernali.

