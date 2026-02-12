La campagna per il Sì si fa sempre più accesa. Oggi il procuratore Gratteri ha definito indegno di propaganda il livello delle accuse contro chi voterà sì, parlando di indagati, imputati e massoneria deviata. Intanto, Fratelli d’Italia chiede pubblicamente scuse, mentre sui social si moltiplicano le polemiche. La tensione tra le parti si alza, con accuse e contrasti che sembrano dividere ancora di più l’Italia.

Ecco la campagna referendaria del No: criminalizzare chi la pensa diversamente e sminuire chi voterà per il Sì. Ora il livello della contrapposizione supera il livello di guardia: siamo arrivati alla divaricazione antropologica: i Buoni contro i Cattivi. Il Bene contro il Male. Le brave persone voteranno No, le cattive persone voteranno per il Sì. Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli e testimonial principe degli oppositori alla riforma Nordio si è gettato a capofitto nella querelle. Sarà il nervosismo, la mancanza di serenità, fatto sta che il magistrato che solo l’altro giorno nell’intervista al Fatto quotidiano aveva paventato il rischio che la riforma comportasse un processo penale solo per i ricchi; oggi inanella concetti sconcertanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gratteri, livello indegno di propaganda: “Voteranno Sì indagati, imputati, massoneria deviata”. FdI: Chieda scusa (video)

