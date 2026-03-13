Spal-Mezzolara | 1.892 biglietti venduti la curva si

Quasi duemila persone hanno già acquistato il biglietto per la partita tra Spal e Mezzolara, che si terrà allo stadio Mazza domenica 15 marzo alle 14:30. La vendita dei biglietti ha registrato un forte interesse e la curva si riempirà di tifosi in attesa dell'incontro. La partita è prevista per il pomeriggio, con numerosi spettatori già presenti.

Quasi duemila tifosi hanno già garantito la loro presenza allo stadio Mazza per lo scontro diretto tra Spal e Mezzolara, in programma domenica 15 marzo alle 14:30. Con 1.892 biglietti venduti nelle prime due giornate di prevendita, il clima è carico di aspettative per una sfida fondamentale. La mobilitazione dei supporters biancazzurri continua con prezzi popolari fissati a 5 euro per la curva Ovest e 10 euro per la tribuna. L'acquisto dei tagliandi può avvenire online tramite il portale www.etes.it o presso la tabaccheria L'Angolo della Fortuna sita in viale Krasnodar 31. preferisce l'acquisto fisico, i botteghini dello stadio rimarranno aperti oggi e domani dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre il giorno della gara non sarà possibile comprare all'ingresso.