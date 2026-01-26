In fuga Il Mezzolara è a +6 sull’ex Spal

Il Mezzolara di Nicola Zecchi ha ottenuto una vittoria importante contro lo Young Santarcangelo, consolidando la propria posizione in classifica nel girone B di Eccellenza. Con un 2-1 in casa, la squadra biancazzurra ha rafforzato il proprio vantaggio e ora si trova a +6 punti sull’ex Spal, grazie anche al pareggio dell'Ars et Labor Ferrara contro Medicina Fossatone. La squadra continua così la sua marcia verso la vetta del campionato.

E' stata un'altra domenica da incorniciare quella del Mezzolara di Nicola Zecchi. Il team biancazzurro ha infatti battuto 2-1, tra le mura amiche, lo Young Santarcangelo e, complice il pareggio casalingo per 2-2 dell'Ars et Labor Ferrara contro la terza forza del campionato Medicina Fossatone, si trova ora in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza con ben sei punti di vantaggio sull'ex Spal. Corazzata ferrarese che, come anticipato, ha impattato contro il Medicina di Fulvio Assirelli che, grazie alle reti di Fini e Selleri, ha addirittura accarezzato il sogno di espugnare il 'Paolo Mazza'.

