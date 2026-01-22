Zelensky | Raggiunto accordo con Trump Domani primo trilaterale Ucraina-Russia-Usa

Domani e dopodomani si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. L’accordo tra Zelensky e Trump ha portato a questa iniziativa, mirata a favorire un dialogo diretto tra le parti. L’evento rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni internazionali e delle iniziative di pace nella regione.

(Agenzia Vista) Davos, 22 gennaio 2026 "Il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina avrà luogo domani e dopodomani negli Emirati Arabi Uniti. Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza, perché a volte riceviamo delle sorprese da parte americana. L'incontro di oggi con Donald Trump è stato positivo. I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. L'Ucraina sta lavorando con assoluta onestà, la Russia deve essere pronta a porre fine a questa guerra". Lo ha detto Zelensky a Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

