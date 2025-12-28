Il governo ha raggiunto l’accordo sul decreto armi per l’Ucraina

Il governo italiano ha definito un accordo sul decreto armi destinato all’Ucraina, che sarà presentato in Consiglio dei ministri il 29 dicembre. Il provvedimento prevede la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari anche nel 2026, confermando l’impegno dell’Italia nel supporto alla sicurezza ucraina. La decisione si inserisce nel quadro delle politiche di assistenza e cooperazione internazionale del paese.

Il 29 dicembre è atteso in Consiglio dei ministri il decreto per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina anche nel 2026. Una questione, quella del sostegno a Kyiv, che ha portato a forti tensioni all'interno della maggioranza. Ma, dopo settimane di trattative (e contatti continui tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ), la quadra finalmente sembra essere arrivata: il testo che approderà lunedì in Cdm – all'indomani del vertice in Florida tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky – prevede la fornitura di aiuti militari in munizioni, artiglieria e ogni altro possibile dispositivo armato utile alla resistenza ucraina, come nei testi precedenti.

