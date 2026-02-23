Cab acquisisce il Centro di Medicina dello Sport di Eupilio | rafforzata la presenza nel Comasco

Cab ha annunciato l'acquisizione del Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, un punto di riferimento per gli atleti locali. La decisione nasce dalla volontà di rafforzare la presenza nel territorio e migliorare i servizi offerti. Il centro, attivo dal 1982, ha sostenuto numerose società sportive e praticanti di diverse discipline. La gestione cambierà, ma la tradizione di assistenza qualificata rimarrà invariata. La nuova fase si apre con l’obiettivo di ampliare le prestazioni offerte.

Nuovo tassello nel panorama sanitario del Comasco. Cab ha annunciato l'acquisizione dello storico Centro di Medicina dello Sport di Eupilio, attivo sul territorio dal 1982 e punto di riferimento per generazioni di atleti e società sportive della provincia di Como. L'operazione, comunicata ufficialmente il 19 febbraio 2026, rappresenta un passo importante nella strategia di consolidamento del gruppo, già presente in Lombardia con una rete di centri medici polispecialistici e punti prelievo.