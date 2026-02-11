Allerta granchio blu | la Campania sfrutta la scienza per contrastare il problema

La Regione Campania ha deciso di intervenire subito, attivando un monitoraggio specifico per il granchio blu. Le autorità locali vogliono capire meglio l’entità del problema e trovare le soluzioni più efficaci. Nei prossimi giorni, saranno intensificati i controlli sulle coste e nelle acque più a rischio. La situazione richiede attenzione continua, e le autorità sperano di contenere l’espansione di questa specie invasiva.

Napoli, 10 febbraio 2026 – La Regione Campania ha lanciato un piano di monitoraggio mirato a contrastare la diffusione del granchio blu (Callinectes sapidus), una specie aliena invasive che sta causando seri problemi alla pesca in diverse aree d'Italia. L'assessora regionale alla Pesca e Biodiversità, Fiorella Zabatta, ha annunciato un approccio scientifico per affrontare questa emergenza, trasformando le segnalazioni dei pescatori in un solido piano di azione basato su dati concretamente verificabili.

