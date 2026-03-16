Il Giardino di Santa Rita cerca ' angeli' | l’appello nel quartiere San Paolo per accogliere anziani e disabili

Nel quartiere San Paolo di Bari, il Giardino di Santa Rita ha lanciato un appello per trovare persone disposte a dedicarsi all’accoglienza di anziani e disabili. L’area è frequentata quotidianamente da residenti che trovano nel giardino un punto di ritrovo e relax. La richiesta si rivolge a chi desidera contribuire a creare un ambiente più inclusivo e accogliente.

Nel cuore del quartiere San Paolo di Bari, esiste un angolo di pace che ogni giorno accoglie decine di residenti: il Giardino di Santa Rita. Negli ultimi giorni, da quel luogo di preghiera e serenità, è giunto un grido d’aiuto che richiama solidarietà e dignità. In vista della grande festa del 21 e 22 maggio, il Comitato Santa Rita ha lanciato un appello accorato: servono nuove panche. Situato tra via Giovanni Candura e l’angolo di via Pacifico Mazzoni, il Giardino è una meta costante di pellegrinaggio urbano. Tuttavia, le sedute attuali non bastano più. A farsi portavoce del disagio è Michele Genchi, responsabile del Comitato, che spiega con rammarico la situazione quotidiana. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Il prefetto di Chieti in visita nel quartiere Santa Rita a Lanciano [FOTO]Il prefetto Silvana D'Agostino a Lanciano a colloquio con parroco, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi... Lanciano, controlli anche di notte nel quartiere Santa RitaServizio a largo raggio, nelle ore serali di venerdì 20 febbraio, dei carabinieri della compagnia di Lanciano: in campo 10 mezzi e 20 militari, che... Una selezione di notizie su Il Giardino di Santa Rita cerca... Temi più discussi: San Giovanni, affidati i lavori per la riqualificazione del giardino di via Pilati; Spazio verde; Bari: Il Giardino di Santa Rita ha bisogno di nuove panchine per accogliere i devoti; I Giardini di Marzo aprono il programma del San Patrizio Festival a Treia. Appello del Comitato Santa Rita di Bari: servono panche per il Giardino di Santa RitaBARI - Il Comitato Santa Rita del Quartiere San Paolo di Bari lancia un appello alla comunità, alle istituzioni e ai benefattori per la donazione di panche da collocare nel Giardino di Santa Rita, sit ... giornaledipuglia.com Soirée di Primavera: apertura serale straordinaria del Chiostro di Santa Sofia e del Giardino del Mago EventiIl 20 marzo, alle ore 19:30, il Chiostro di Santa Sofia, parte del sito UNESCO, e il Giardino del Mago, insignito del Premio GreenCare 2025, apriranno eccezionalmente al pubblico in orario serale per ... realtasannita.it GIARDINO DI SANTA MARIA added a... - GIARDINO DI SANTA MARIA - facebook.com facebook