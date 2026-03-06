Unisciti a noi per fare rumore | un flash mob per la Giornata della Donna

Un flash mob si svolgerà a Oria in occasione della Giornata della Donna, con l’obiettivo di attirare l’attenzione e far sentire la propria presenza. L’evento invita le persone a partecipare per esprimere con energia e forza il proprio sostegno. L’iniziativa si svolgerà in un luogo pubblico, coinvolgendo chi desidera unirsi e condividere un momento di solidarietà.

Organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Oria, si terrà domenica 8 marzo presso Parco Montalbano. Sarà "un momento di unione, coraggio e condivisione" ORIA - “Unisciti a noi per fare rumore. Per far sentire la nostra voce, la nostra energia, la nostra forza”. È l'appello lanciato dalla consigliera comunale Silvia Conte, da Barbara Musciagli e da Giorgia Martina, rispettivamente presidente e membri della Commissione Pari Opportunità di Oria. L'appuntamento è per domenica 8 marzo 2026 - Giornata della Donna - a Parco Montalbano. Il flashmob previsto sarà “un momento di unione, coraggio e condivisione per celebrare e sostenere la forza delle donne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

