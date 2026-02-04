Lang rompe il silenzio | Con Conte non è mai scattata la scintilla Al Napoli non mi sentivo trattato in modo onesto

L’ex calciatore olandese, dopo sei mesi passati in azzurro, rompe il silenzio e svela i motivi del suo addio. In un’intervista a ESPN, Lang dice che non ha mai sentito una vera scintilla con Conte e che al Napoli non si è mai sentito trattato in modo onesto. Racconta di poche panchine e di un rapporto mai nato con l’allenatore, poi spiega perché ha scelto il Galatasaray, pensando anche al Mondiale.

"> L’olandese racconta a ESPN l’addio dopo sei mesi in azzurro: panchine, rapporto mai nato con l’allenatore e la scelta Galatasaray pensando al Mondiale Sei mesi, tante panchine e un feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Noa Lang torna a parlare della sua breve esperienza al Napoli e lo fa senza filtri, spiegando le ragioni che lo hanno portato a lasciare l’Italia dopo appena metà stagione per ripartire dal Galatasaray. L’esterno olandese, oggi in prestito in Turchia, ha affidato a ESPN la sua versione dei fatti, individuando nel rapporto con l’allenatore il nodo centrale dell’addio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lang rompe il silenzio: «Con Conte non è mai scattata la scintilla. Al Napoli non mi sentivo trattato in modo onesto» Approfondimenti su Lang Napoli Lang al veleno per il suo addio al Napoli: «Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma…» Noa Lang non nasconde il suo risentimento per l’addio al Napoli. Napoli, veleno Noa Lang: “Trattato senza onestà da Conte” Il caso Noa Lang scuote il Napoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lang Napoli Argomenti discussi: Audero rompe il silenzio dopo Cremonese-Inter: Poteva andare peggio. Lo sfogo della compagna e una pagella fa discutere. Lang rompe il silenzio: «Con Conte non è mai scattata la scintilla. Al Napoli non mi sentivo trattato in modo onesto»Lang ha ribadito che lasciare Napoli dopo soli sei mesi non rientrava nelle sue intenzioni iniziali. «Di solito non sono uno che va via così presto», ha raccontato. «Quando è arrivata la proposta del ... napolipiu.com Noa Lang rompe il silenzio: «Con Conte nessuna scintilla»Napoli – Doveva essere l'uomo della provvidenza, il volto nuovo dell'attacco azzurro capace di spaccare le partite con dribbling e imprevedibilità. Invece, ... cronachedellacampania.it Lang rompe il silenzio: “Con l’allenatore non è andata bene. Un giorno si saprà tutto” Dopo l’addio di gennaio al Napoli e il trasferimento al Galatasaray, Noa Lang ha spiegato i motivi della separazione nel Transfer Deadline Show di ESPN. “Penso che sia ov - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.