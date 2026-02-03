Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 la cosa più strabiliante sono gli abiti

Da gqitalia.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adoro guardare quelle interviste di Letterboxd in cui chiedono ai passanti di nominare i loro quattro film preferiti di sempre. Onestamente non saprei dire quali sarebbero i miei. Dipenderebbe dal giorno. Dipenderebbe dall’umore. Ma Il diavolo veste Prada originale sarebbe assolutamente lì dentro, senza alcun dubbio. Ricordo la prima volta che l’ho visto e di aver pensato che fosse semplicemente. fantastico. Non «che film intelligente». Non «wow, che colpo di scena». Solo fantastico. Il ritmo, le interpretazioni, i vestiti. A 11 anni forse ero un po’ troppo giovane per assorbire l’energia glaciale di Miranda Priestly e il sarcasmo vellutato di Nigel Kipling. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

nel trailer di il diavolo veste prada 2 la cosa pi249 strabiliante sono gli abiti

© Gqitalia.it - Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 la cosa più strabiliante sono gli abiti

Approfondimenti su Il Diavolo Veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada 2, nel trailer Miranda finge di non riconoscere Andy

Nel trailer di Il diavolo veste Prada 2 Miranda dimentica chi è Andy (ma è ancora la boss)

La 20th Century Studios ha pubblicato il trailer di Il diavolo veste Prada 2.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Il Diavolo Veste Prada 2

Argomenti discussi: È online il trailer ufficiale di Il diavolo veste Prada 2: nel film anche Milano; Il diavolo veste Prada 2, il trailer ufficiale con Anne Hathaway e Meryl Streep | Video; Il Diavolo veste Prada 2: tutto quello che (già) sappiamo trailer incluso; Il diavolo veste Prada 2, il trailer del film.

nel trailer di ilNel nuovo trailer di Michael, il re del pop tra scontri famigliari e fama globale(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Le folle oceaniche, il controllo del padre nella prima parte della sua carriera, le varie fasi artistiche, dai Jackson 5 ai tour mondiali, il rapporto con la madre, l'emancipaz ... msn.com

nel trailer di ilMichael, promesse e premesse del biopic nel nuovo vero trailerIl primo teaser circolato sui social invitava a partire dall'inizio e mostrava 'Jacko' sul palco, su diversi palchi, in diversi momenti della sua vita, ... ciakmagazine.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.