Il corpo è di tutte | al Rouge et Noir il documentario di Martina Riina e Mapi Rizzo

Mercoledì 18 marzo alle 19, al Rouge et Noir, si terrà la proiezione del documentario “Il corpo è di tutte”, realizzato da Martina Riina e Mapi Rizzo. L’evento è organizzato dalla onlus Per Esempio e dalla redazione di “Mezzocielo”, rivista nata a Palermo nel 1991 grazie all’impegno di figure come Simona Mafai, Letizia Battaglia e Rosanna Pirajno.

Laura, Rita, Julia e Martina sono quattro donne di Palermo. Sono i loro corpi a raccontare ciò che spesso viene taciuto o ridotto a stereotipo. Il corpo che cresce, nutre, lavora e crea diventa un linguaggio universale, un archivio vivente di esperienze e resistenze. Un film che nasce da un’urgenza politica e poetica, dalla necessità di ribadire che raccontarsi e riappropriarsi della propria immagine è un atto di libertà. Al termine della proiezione è previsto un dibattito pubblico con le autrici Mapi Rizzo e Martina Riina e le redattrici di Mezzocielo. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone “Cornuti e Contenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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