Il Comune di Stra ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Attivo” nell’ambito del piano regionale della prevenzione 2020-2025, promosso dall’Ulss 3. Questa certificazione conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere attività sportive e fisiche accessibili a tutti i cittadini, evidenziando l’attenzione verso iniziative che favoriscono uno stile di vita più attivo e sano.

Il Comune di Stra ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di “Comune Attivo”, rilasciato nell’ambito del programma regionale di promozione della salute previsto dal piano regionale della prevenzione 2020-2025 e attuato attraverso l’Ulss 3. Il riconoscimento viene conferito ai Comuni che dimostrano di promuovere in modo concreto e continuativo stili di vita sani e la pratica diffusa dell’attività fisica tra la popolazione. «Questo riconoscimento rappresenta il risultato della volontà dell’Amministrazione di investire concretamente nel benessere e nella qualità della vita - sottolinea il sindaco Andrea Salmaso - Promuovere il movimento significa prevenzione, salute e anche rafforzamento dei legami sociali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Lo sport non è solo attività fisica e allenamentoL’adolescenza è una fase della vita caratterizzata da molti cambiamenti, sia fisici sia emotivi.

Depressione, sport e attività fisica aiutano a guarire: una medicina che non ha prezzoIl morale si fa cupo e la depressione avanza? Alzatevi dal divano e calzate tuta e scarpette o preparate la borsa per palestra o piscina.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sport e attività fisica accessibili a...

Temi più discussi: Sport e attività fisica accessibili a tutti: Stra riconosciuto Comune attivo; Variare l’attività fisica può sostenere la longevità: cosa dicono gli studi; Roma - Osservatorio Valore Sport 2026: The European House – Ambrosetti analizza il ruolo economico, sociale e sanitario dell'attività motoria in Italia; Oltre 10 milioni di italiani fanno attività fisica al mattino.

Lo sport non è solo attività fisica e allenamentoL’adolescenza è una fase della vita caratterizzata da molti cambiamenti, sia fisici sia emotivi. In questa di sviluppo, lo ... msn.com

Dopamina, serotonina e benessere mentale: le prove scientifiche che spingono gli psicologi a prescrivere l’attività fisica come curaMuoversi fa bene anche al cervello: perché lo sport dovrebbe essere prescritto come un farmaco contro ansia e depressione, secondo gli esperti psicologi. gazzetta.it

Azzurri assenti dagli ultimi due Mondiali, il disastro in Champions, Giro e Tour senza vincitori italiani da oltre 10 anni: la geografia del nostro sport è cambiata. Ora battiamo l'Inghilterra nel rugby, gli Usa nel baseball e dominiamo nel volley - facebook.com facebook