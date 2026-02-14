L’Atalanta ha vinto 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, dimostrando che la strategia di Palladino sta funzionando. La squadra bergamasca ha mantenuto il ritmo e ha segnato due gol decisivi, portandosi a quattro punti dalla zona Champions. Durante la partita, Raspadori si è infortunato e ha lasciato il campo dolorante.

L’Atalanta zitta zitta è risalita: la squadra di Palladino macina gioco e punti e impone la sua legge all’Olimpico sponda Lazio. Decisivi gol di Ederson e Zalewski. Orobici a – 4 dalla zona Champions. Lazio-Atalanta: report del match. Al 16? Bernasconi si libera sulla sinistra, superando tutti e anticipando anche un’uscita poco precisa di Provedel. L’esterno classe 2003 mette un cross al centro per Krstovic che, a porta praticamente sguarnita, non riesce ad angolare il tiro e vede la sua conclusione deviata in corner da un provvidenziale Provsgaard. A fine primo tempo, Zappacosta fugge via a Cataldi sulla destra e prova a servire un cross; il centrocampista della Lazio tenta di intercettarlo in scivolata, ma la palla colpisce il suo braccio in maniera evidente e l’arbitro Sacchi indica subito il dischetto: è calcio di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La cura Palladino dà i suoi frutti: l’Atalanta batte la Lazio e va a – 4 dalla zona Champions (si fa male Raspadori)

L'Atalanta ha vinto contro la Lazio all'Olimpico grazie a un rigore di Ederson e a un gol di Zalewski.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Atalanta-Slavia Praga 0-0: gli highlights | Champions League

Argomenti discussi: Coppa Italia, Juve battuta 3 a 0: Atalanta in semifinale; Krstovic, la cura Palladino funziona: numeri da top player. Media gol meglio di Lautaro e Leao; La cura Palladino ha rilanciato l’Atalanta?; Stato di forma: Inter, in fuga, Cremonese in crisi! Atalanta, funziona la cura Palladino.

La cura Palladino ha rilanciato l’Atalanta. Vecchia-nuova Dea: Ora tutti vanno a mille»In due mesi e mezzo Palladino ha trasformato l’Atalanta. Prima, a dicembre, risintonizzandola sulle collaudate frequenze gasperiniana: schierando ... sport.quotidiano.net

La cura Palladino funziona, De Rossi ko. De Roon: Siamo tornati quelli di prima...Se tre indizi fanno una prova come affermava Agatha Christie, adesso abbiamo la certezza che l'Atalanta è davvero rinata grazie alla cura Palladino. Terza vittoria di fila tra campionato e coppe per ... ilgiornale.it

La cura Palladino dà i suoi frutti: l’Atalanta batte la Lazio e va a – 4 dalla zona Champions (si fa male Raspadori) Decisivi i gol di Ederson e Zalewski e ottavo risultato utile consecutivo in Serie A. Encomiabile il lavoro del tecnico napoletano che dall'83esimo h facebook