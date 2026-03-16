Il commento Il tecnico Dal Canto non fa sconti ai suoi | Non vincere una gara così è da pazzi Abbiamo concesso la chance facilmente

Il tecnico Alessandro Dal Canto commenta la partita tra Prato e Siena, affermando che non vincere una gara del genere è da pazzi e che la squadra ha concesso facilmente alcune occasioni. Dopo aver riflettuto un momento, Dal Canto risponde ai giornalisti, sottolineando la sua opinione sulla prestazione e sulle opportunità sprecate durante l’incontro.

Si prende qualche secondo, Alessandro Dal Canto (foto), prima di rispondere, quando in sala stampa gli viene detto che Prato-Siena è stata una bella partita. "Bella partita – replica il mister dei lanieri –. Non portare a casa una partita così è da pazzi furiosi. L’avevamo vinta due volte. Siamo andati sul 2-0 con un grande impeto. Non abbiamo sfruttato per due volte la palla per chiuderla, l’hanno invece riaperta gli avversari. Ma abbiamo concesso questa chance troppo facilmente. Il rammarico è soprattutto per il terzo gol arrivato nei minuti finali. Prima abbiamo avuto due punizioni, una l’abbiamo buttata direttamente sul fondo. Ci sono le quote, ma ci sono anche i giocatori esperti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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