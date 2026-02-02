Il tecnico del team si scaglia contro i suoi giocatori, accusandoli di mancanza di cattiveria agonistica durante la partita. Dal Canto si dice furioso e chiede scusa alla società, ai tifosi e alla piazza per la prestazione. Non ha peli sulla lingua e sottolinea che così non si può andare avanti. La squadra deve cambiare marcia subito.

Dopo una partita del genere c’è poco da parlare: c’è da chiedere scusa alla società, alla piazza e ai tifosi. Siamo troppo leggeri in questo momento, diamo la sensazione che ogni volta che i nostri rivali si portino avanti riescano poi a segnare. Come fare per uscire da questo momento? Compattandoci, guardandoci negli occhi, facendoci un esame di coscienza e continuando a lavorare". Capitan Giacomo "Jack" Risaliti non usa mezzi termini per rimarcare il proprio stato d’animo ed il proprio pensiero a seguito della sconfitta di ieri. Delusione è stata espressa anche da Isaia Lattarulo, mentre il tecnico Alessandro Dal Canto non ha risparmiato duri rilievi al gruppo, invitando i propri giocatori a crescere sotto il profilo agonistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Alla vigilia della trasferta di Foggia, l’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha evidenziato l’importanza di un atteggiamento determinato e combattivo per affrontare al meglio la partita.

Il tecnico. Dal Canto furioso: Così non va. Non ho visto cattiveria agonistica»Il mister non ha risparmiato critiche. E capitan Risaliti: Dopo una prova così c’è solo da chiedere scusa.... sport.quotidiano.net

Calcio, il Prato sceglie il tecnico ex Siena Dal CantoDopo l’esonero di mister Venturi, il Prato ha annunciato nel pomeriggio il nome del nuovo allenatore: si tratta di Alessandro Dal Canto, ex tecnico del Siena. Un colpo importante per la società toscan ... radiosienatv.it

IL PRATO DEL NUOVO TECNICO DAL CANTO PAREGGIA CON IL TAU CALCIO Finisce 2-2 la sfida tra Prato e Tau Calcio, secondo in classifica. Bel primo tempo giocato a gran ritmo, poi nella ripresa complice un campo pesante il ritmo è calato e non ci son - facebook.com facebook