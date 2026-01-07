Napoli-Verona Conte | Andare sotto di due gol poteva ammazzare anche un toro Hojlund non poteva tagliarsi il braccio

Nella partita tra Napoli e Verona, l’allenatore Conte ha commentato le due reti subite nel primo tempo, sottolineando che, nonostante le difficoltà, la squadra ha dimostrato carattere. Riguardo a Hojlund, ha evidenziato che non si può colpevolizzare il giocatore per episodi sfavorevoli, evidenziando l’impegno e la determinazione dei suoi. Un confronto che mette in luce le criticità e le potenzialità del team in questa fase della stagione.

“Nel primo tempo ci sono stati sicuramente due episodi negativi sui gol subiti, dove potevamo fare molto meglio e lo sappiamo benissimo. Anche se, sull'episodio del secondo rigore, ripeto: è sempre molto soggettivo, no? Tante valutazioni che vengono fatte al VAR sono molto soggettive e dipendono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli-Verona, Conte: "Andare sotto di due gol poteva ammazzare anche un toro. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio" Leggi anche: Cassano: «Show Napoli, in finale di Supercoppa poteva fare 10 gol. Conte un tecnico speciale» Leggi anche: Francesco Chiofalo, incidente a Dubai: “Testacoda da ubriaco. Poteva ammazzare qualcuno” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli in emergenza totale: le scelte obbligate di Conte contro il Verona; Pronostico Napoli-Verona quote analisi 19 giornata Serie A; Napoli-Hellas Verona, Conte pensa a tre cambi: tridente offensivo con Elmas, Hojlund e Lang; Napoli-Verona, Conte alle prese con la sostituzione di Neres. Napoli-Verona 2-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay e Di Lorenzo, gli highlights - Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Napoli-Verona 2-2, gli azzurri di Conte non completano la rimonta - Il Napoli incassa la quarta vittoria nelle ultime cinque gare giocate, mettendo pressione alle due milanesi e rimanendo in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82' - 2, gol e highlights: Conte rimonta da 0- sport.sky.it

Manchester City - Napoli 2 a 0. PSV Eindhoven - Napoli 6 a 2. Napoli - Eintracht Francoforte 0 a 0. Napoli - Cagliari 1 a 1 (poi vinta ai rigori). Benfica - Napoli 2 a 0. E questa sera: Napoli - Verona 2 a 2. Il dato è chiaro. Il problema è evidente. I - facebook.com facebook

#McTominay e #DiLorenzo salvano il #Napoli: #Verona rimontato ma è 2-2 al Maradona x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.