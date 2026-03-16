Il Centro islamico di Perugia ha incontrato le autorità locali, tra cui la presidente della Regione e la sindaca, il 16 marzo 2026. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha previsto un colloquio tra rappresentanti istituzionali e membri del centro. L'incontro si è concentrato sulla promozione del dialogo tra diverse comunità presenti in città.

Perugia, 16 marzo 2026 – La presidente della Regione Stefania Proietti e la sindaca Vittoria Ferdinandi hanno condiviso sabato sera l’Iftar con la comunità islamica perugina, nella sede del Centro Islamico Culturale della città: è il momento in cui, durante il Ramadan, si interrompe il digiuno quotidiano, al tramonto, che il Centro Islamico Culturale organizza da 10 anni “con gli amici della nostra comunità a partire dalle autorità, civili e religiose, associazioni e tanti altri amici incontrati lungo questo cammino comune verso il Dialogo e la Pace tra i popoli che da oltre 50 anni ci caratterizza” scrive sulla sua pagina Facebook. Con l’occasione è stato presentato alla comunità e alla città il nuovo Imam, Mohamed Akherraz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Centro islamico incontra Perugia: “Un cammino di dialogo e pace”

Articoli correlati

Asti: il Vescovo Prastaro incontra gli studenti, dialogo sui valori di pace e solidarietà.Un Vescovo tra i Banchi: Marco Prastaro e l’Incontro con gli Studenti di Quarto d’Asti Una mattinata di febbraio ha visto il Vescovo di Asti, Marco...

La cena del centro islamico sul dialogo tra religioni. Posti esauriti in pochi giorniL’attore e scrittore Moni Ovadia, il giornalista Andrea Giambruno e monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, saranno i protagonisti del...

Contenuti utili per approfondire Centro islamico

Temi più discussi: Il Centro islamico incontra Perugia: Un cammino di dialogo e pace; Ramadan, la Presidente Proietti incontro la comunità islamica di Perugia: L'Umbria è terra di accoglienza; Mediterraneo e integrazione tra culture diverse: incontro con Enzo Amendola alla Feltrinelli il 9 marzo 2026; Frustare le adultere. Il centro islamico blocca il convegno.

Proietti al Centro islamico Perugia: «La pace nasce da gesti fraterni». C’è il nuovo imamLa presidente Stefania Proietti sabato sera ha visitato il Centro islamico culturale di Perugia per partecipare al pasto serale che interrompe il digiuno quotidiano del Ramadan, l’iftar, nell’ambito d ... umbria24.it

Croazia: il nunzio mons. Lingua incontra il muftì Azis Hasanovic. Proseguire la proficua cooperazioneOggi il presidente della comunità islamica della Croazia, il muftì Azis Hasanovic, ha ricevuto il nunzio apostolico a Zagabria mons. Giorgio Lingua nella biblioteca del Centro islamico della capitale ... agensir.it

Proietti al Centro Islamico Culturale di Perugia per l'Iftar x.com

Alhamdulillah - RAMADAN 2026 Da oltre dieci anni il Centro Islamico Culturale di Perugia organizza un Iftar Condiviso con tutti gli amici della nostra Comunità, a partire con dalle autorità, civili e religiose, associazioni e tanti altri amici incontrati lungo quest facebook