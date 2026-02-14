La cena del centro islamico sul dialogo tra religioni Posti esauriti in pochi giorni

Il centro islamico ha annunciato che la cena dedicata al dialogo tra religioni si è esaurita in pochi giorni, a causa dell’interesse crescente. Tra i partecipanti, ci sono l’attore e scrittore Moni Ovadia, il giornalista Andrea Giambruno e monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano. L’evento, giunto alla settima edizione, ha già raggiunto il massimo delle iscrizioni, dimostrando quanto questa iniziativa sia apprezzata dalla comunità locale.

L'attore e scrittore Moni Ovadia, il giornalista Andrea Giambruno e monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano, saranno i protagonisti del settimo Iftar con la cittadinanza, già sold out in pochi giorni. L'iniziativa del Centro culturale islamico di Saronno si conferma un appuntamento molto atteso dedicato al dialogo e all'incontro tra culture e religioni. L'evento è in programma sabato 28 febbraio dalle 17 nella sede di via Grieg 44. La cena, offerta gratuitamente dal Centro, era aperta alla cittadinanza con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Le iscrizioni si sono chiuse rapidamente, segno dell'interesse crescente verso un'iniziativa arrivata alla settima edizione.