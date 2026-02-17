Il caso di Tortora ha riacceso il dibattito sulla giustizia in Italia, spingendo il paese a riflettere sulle sue responsabilità storiche. La decisione di rendere disponibile in streaming il suo processo inizia a far emergere le tensioni tra memoria e riforma, mentre i sostenitori chiedono nuove verifiche sulla condanna. Un tribunale di Burbank ha già ricevuto le richieste di revisione, mettendo in discussione le scelte fatte decenni fa.

Di colpo l’Italia ha deciso di mettere a bilancio i suoi peccati originali. Non potendo archiviarli, per manifesta incapacità di espiazione, ha scelto la via più redditizia: li ha impacchettati, ne ha lucidato con cura le manette e li ha spediti a Burbank, California. Il 20 febbraio debutta su HBO Max Portobello, la miniserie-evento di Marco Bellocchio, con un Fabrizio Gifuni che presta corpo e voce a Enzo Tortora. Dopo il passaggio di rito all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, l’operazione sbarca sul mercato globale in sei puntate. È il paradosso definitivo: vendiamo i nostri scheletri nell’armadio ai colossi dello streaming americano affinché loro ce li riconsegnino in 4K, sotto forma di abbonamento mensile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Portobello, il calvario di Tortora tra streaming e referendum sulla giustizia

