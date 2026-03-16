Il caso delle calciatrici iraniane portate via dall’Australia dopo il ritiro della richiesta d’asilo | Minacciate le loro famiglie

Le calciatrici iraniane che avevano chiesto asilo in Australia sono state riportate in Iran dopo aver lasciato l’hotel dove si trovava la Nazionale. Le loro famiglie sono state minacciate e si stanno verificando pressioni per farle tornare. La vicenda si conclude con il rimpatrio delle atlete, suscitando preoccupazioni sulla loro sicurezza.

La storia delle calciatrici iraniane che avevano chiesto asilo in Australia dopo essere scappate dall’hotel in cui alloggiava la Nazionale si sta chiudendo nel modo più inquietante. Una dopo l’altra, quasi tutte hanno ritirato la richiesta di protezione internazionale e sono state portate fuori dal Paese, in Malesia. Mentre le attiviste denunciano minacce e pressioni da parte del regime di Teheran per convincerle a fare marcia indietro. L’ultima a cedere è stata la capitana della nazionale femminile di calcio dell’Iran, Zahra Ghanbari, partita domenica sera dall’Australia. A confermarlo è stato Tony Burke, ministro degli Interni australiano.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso delle calciatrici iraniane, portate via dall’Australia dopo il ritiro della richiesta d’asilo: “Minacciate le loro famiglie” Articoli correlati Donald Trump interviene sul caso delle calciatrici iraniane: cinque atlete chiedono asilo all’AustraliaCinque giocatrici della nazionale femminile dell’Iran hanno chiesto asilo in Australia dopo aver lasciato il ritiro durante la Coppa d’Asia femminile. Le calciatrici iraniane si sono rifiutate di cantare l’inno nazionale, l’Australia offre loro asiloLe calciatrici iraniane si sono rifiutate di cantare l’inno nazionale, in trasferta nel Paese per la Coppa d’Asia, come gesto di protesta contro il... Contenuti utili per approfondire Il caso delle calciatrici iraniane... Temi più discussi: I guai del Mondiale di Trump dopo il caso delle calciatrici iraniane in Australia; Australia, folla circonda il bus delle calciatrici iraniane: Salvate le nostre ragazze!; Australia, la fuga dall'hotel delle calciatrici iraniane che hanno chiesto asilo; Australia, la folla insegue il bus delle calciatrici iraniane: Salvate le nostre ragazze. Trump interviene sul caso delle calciatrici iraniane: appello all’Australia per concedere l’asiloIl caso delle calciatrici della nazionale femminile iraniana alla Coppa d’Asia è diventato rapidamente un tema internazionale, attirando l’attenzione anche della politica mondiale. Cinque giocatrici d ... gonfialarete.com L’Australia ascolta Trump: deciso il futuro delle calciatrici dell’IranNelle scorse ore, Donald Trump, molto colpito dalle immagini delle calciatrici dell’Iran che chiedevano aiuto per paura di ritorsioni una volta tornate in patria dopo essersi rifiutate di cantare l’in ... strettoweb.com Ad Artemisia la presentazione del libro ‘Saluti da Wiluna, Australia (1932)’ di Adriano Boncompagni - facebook.com facebook Delle sette calciatrici dell’ #Iran che avevano chiesto asilo in Australia, già quattro hanno ritirato la richiesta. Secondo la diaspora tutte avrebbero familiari arrestati (leggasi sequestrati) in patria. Non spegnere la luce su queste ragazze. x.com