Donald Trump ha commentato il caso delle cinque calciatrici iraniane che hanno chiesto asilo in Australia. Le atlete si trovano attualmente in un luogo sicuro protette dalla polizia australiana. Il loro ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiate sta attirando l’attenzione dei media. La questione riguarda ora la loro permanenza e le eventuali decisioni delle autorità australiane in merito alla richiesta di asilo.

Cinque giocatrici della nazionale femminile dell’Iran hanno chiesto asilo in Australia dopo aver lasciato il ritiro durante la Coppa d’Asia femminile. Le atlete, secondo quanto riportato da CNN, si troverebbero attualmente in un luogo sicuro sotto la protezione della polizia australiana, mentre cresce la preoccupazione per le possibili conseguenze di un eventuale rientro in Iran. La vicenda ha attirato anche l’attenzione internazionale: tra le voci intervenute c’è quella dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha commentato il caso sui social. In un primo messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha criticato l’ipotesi di un rimpatrio delle atlete, parlando di un possibile “errore umanitario”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Donald Trump interviene sul caso delle calciatrici iraniane: cinque atlete chiedono asilo all’Australia

Articoli correlati

Calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia. Trump interviene: “Se non le aiutate, lo faremo noi”Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno chiesto asilo politico a Canberra, lasciando il ritiro della squadra durante la Coppa...

Calciatrici iraniane chiedono asilo all'AustraliaSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Approfondimenti e contenuti su Donald Trump

Temi più discussi: Anthropic sfida il Pentagono: Niente IA senza valori democratici; Dopo Khamenei, nessun piano: la nuova dottrina Trump del fate da soli; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.

Trump elogia Meloni ma lei frena sull’Ucraina e chiarisce la linea italiana contro l’intervento direttoTrump rilancia su Meloni mentre l’Italia ribadisce il no alla guerra Il rapporto personale e politico tra Donald Trump e Giorgia Meloni torna al centr ... assodigitale.it

Un segno misterioso sul collo di Trump accende i sospetti: la Casa Bianca intervieneDopo giorni di assenza pubblica, una chiazza rossastra sul collo del presidente scatena interrogativi. Vediamo cos'è. tech.everyeye.it

È arrivata fino a Donald Trump la notizia delle giovani giocatrici di calcio della nazionale iraniana che hanno chiesto asilo all’Australia per non dover fare ritorno in Iran. Per il presidente statunitense, il governo di Canberra “sta commettendo un terribile errore - facebook.com facebook

#tagada Giovanni Sallusti sui problemi interni di Donald Trump dopo l'attacco all'Iran x.com