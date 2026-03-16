Al carcere di Fossombrone, la situazione è diventata più tesa con agenti aggrediti con schiaffi durante una protesta. La rissa ha causato un aumento delle tensioni tra il personale e i detenuti, portando a momenti di confusione e scontri nel penitenziario. Nessuna informazione è ancora stata fornita su eventuali feriti o su come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

di Antonella Marchionni Schiaffi agli agenti e tensione alle stelle al carcere di Fossombrone. Un detenuto italiano di 50 anni ha aggredito due appartenenti alla polizia penitenziaria durante un momento di forte protesta interna: un agente di 35 anni e un sovrintendente di 52 hanno riportato alcune lesioni con sette giorni di prognosi ciascuno. L’episodio è avvenuto venerdì all’interno dell’istituto penitenziario, al culmine di una situazione che da giorni stava montando. Alcuni detenuti avevano iniziato uno sciopero della fame per essere trasferiti in altri istituti. Una protesta che, col passare delle ore, si è trasformata in tensione aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il carcere è una polveriera. La protesta degenera. Agenti presi a schiaffi

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