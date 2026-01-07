In tribunale a Monza si è svolto il processo riguardante il caso di Umberto Manfredi, ex collaboratore di giustizia, denunciato per aver subito presunti schiaffi in carcere nel 2019. La procura ha chiesto condanne per quattro agenti di polizia penitenziaria e una sospensione condizionale per il comandante di reparto. L'udienza ha approfondito le accuse e le responsabilità relative a questo episodio avvenuto all’interno della struttura monzese.

Monza, 7 Gennaio 2025 – Al processo al Tribunale di Monza per la vicenda di Umberto Manfredi, 52enne, ex collaboratore di giustizia, picchiato nell'agosto 2019 mentre si trovava all'interno della casa circondariale monzese, la pm della Procura monzese Stefania Di Tullio ha chiesto oggi la pena di 2 anni e 3 mesi ciascuno per i 4 agenti di polizia penitenziaria e 1 anno e 4 mesi con la sospensione condizionale per l'allora comandante di reparto facente funzioni in sostituzione del suo superiore in ferie, ora vicedirettrice del carcere di Reggio Calabria. Questa, l'unica donna, è accusata di avere redatto un verbale non realistico dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Detenuto denunciò gli schiaffi in carcere a Monza, chiesta la condanna per gli agenti

