Notte di violenza in carcere | agenti presi a pugni dopo la rissa tra detenuti in cella

Nella notte si è verificata una rissa tra detenuti stranieri nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel reparto Volturno. Durante l’incidente, alcuni agenti sono stati colpiti con pugni mentre intervenivano per ripristinare l’ordine. L’episodio evidenzia ancora una volta le tensioni all’interno della struttura e la complessità della gestione delle situazioni di conflitto in carcere.

Ancora tensione all'interno della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Nella nottata di oggi, intorno alle ore 2, si è verificata l'ennesima rissa tra detenuti stranieri all'interno di una camera di pernottamento del reparto detentivo Volturno.A rendere noto l'episodio è il segretario.

