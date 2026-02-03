Pandolfi e Scalera al cinema | il nuovo film di Rocco Papaleo in anteprima

Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera sono salite sul grande schermo per il nuovo film di Rocco Papaleo. Le due attrici hanno partecipato alla prima anteprima del film, che sarà nelle sale nei prossimi giorni. La scena si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, con le due protagoniste sorridenti e visibilmente entusiaste.

Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera protagoniste del nuovo film di Rocco Papaleo, che verrà presentato al cinema in anteprima. Il film, dal titolo *Il bene comune*, è una commedia che unisce riflessioni su temi sociali, ironia e umanità, caratteristiche ormai consolidati nel lavoro dell'artista. Le due attrici, amate dal pubblico, interpretano personaggi complessi, realistici e forti, che incarnano le dinamiche di una comunità in bilico tra scelte morali e responsabilità comune. Ambientato in un contesto quotidiano e riconoscibile, il film invita lo spettatore a riflettere su cosa significhi davvero agire per il bene di tutti.

