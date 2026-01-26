Achille Lauro sold out a San Siro dichiarazione d’amore a Milano | Mi hai accolto e hai accudito la mia musica ti devo tanto

Achille Lauro celebra il successo a Milano, con un sold out a San Siro e l’affetto della città. In una dichiarazione, il cantante riconosce l’accoglienza e il supporto di Milano, definendola la sua seconda casa. La performance rappresenta un momento importante nella sua carriera, sottolineando il legame stretto con il pubblico milanese e il ruolo della città nel suo percorso artistico.

Milano, 26 gennaio 2026 – “E anche San Siro è sold out. Tre Forum e uno stadio. Milano incredibile, sei la mia seconda casa”. Con queste parole Achille Lauro ha condiviso sui social la sua dichiarazione d’amore (ricambiato) per il capoluogo meneghino. Una città che ha avuto un ruolo importante nel suo percorso artistico e umano. “Milano mi ha accolto e ha accudito la mia musica”. “Da quando sono arrivato qui anni fa, dai miei primi concerti, dai miei primi passi fuori Roma, questa città mi ha accolto e ha accudito la mia musica in un modo che mi ha sempre lasciato senza parole. Ti devo tanto Milano, e ancora oggi ti ringrazio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

