A Crans-Montana, il ricordo di Achille Lauro si intreccia con il dolore per la perdita di Achille Barosi. La sua canzone “Perdutamente”, interpretata dalla madre durante il funerale, ha rappresentato un momento di commozione condivisa. Un evento che ha toccato profondamente tutti, ricordando l'importanza della musica come forma di conforto e di memoria in momenti di lutto.

Milano, 9 gennaio 2026 – Le note della sua “ Perdutamente ” hanno accompagnato l’ultimo saluto ad Achille Barosi. Oggi Achille Lauro sui social ha condiviso un messaggio di cordoglio per le vittime della strage di Crans-Montana. "Vicino con tutto il cuore ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande – ha scritto il cantante romano in una storia su Instagram -. È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole ed è troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”. Le parole, semplici, sullo sfondo nero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlio

