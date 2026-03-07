Case sempre più piccole | il taglio dei metri quadri sta cambiando città famiglie e mercato

Negli ultimi anni si registra un aumento delle case più piccole, un fenomeno che sta modificando il paesaggio urbano e le scelte delle famiglie. I prezzi crescenti e le nuove regole legate al lavoro in città stanno contribuendo alla diffusione di abitazioni con metrature ridotte. Questa tendenza si riflette nel mercato immobiliare e nelle dinamiche di vita quotidiana nelle aree urbane.

Prezzi, famiglie più piccole e nuove regole del lavoro urbano stanno spingendo verso abitazioni più compatte. Il trend è già visibile nei dati: in Germania la dimensione dei nuovi appartamenti ha invertito rotta dai primi anni 2000, soprattutto nelle grandi città. C’è un modo molto semplice per capire come cambia una città: osservare cosa succede ai metri quadri. Non ai prezzi al metro quadro, che raccontano la febbre del mercato, ma ai metri disponibili dentro casa, cioè alla quantità di spazio che una famiglia riesce davvero a comprare o affittare. Negli ultimi vent’anni la traiettoria è chiara: nelle aree urbane, l’accesso allo spazio si è ristretto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

