I dazi introdotti durante l’amministrazione Trump hanno avuto ripercussioni sui costi di importazione, influenzando anche i prezzi su Amazon. Per gli acquirenti italiani, questo si traduce in un incremento dei costi per molti prodotti acquistati online. L’annuncio di Amazon, confermato da Andy Jassy a Davos, evidenzia come le recenti politiche commerciali stiano già modificando il panorama dello shopping digitale nel nostro paese.

Non sono tempi facili per chi ama fare shopping online. Dal World Economic Forum di Davos arriva un avvertimento che suona come una doccia fredda per milioni di consumatori italiani: Andy Jassy, amministratore delegato di Amazon, ha confermato che i prezzi sulla piattaforma sono destinati ad aumentare. La causa principale è da ricercare nella politica dei dazi imposta dall’amministrazione Trump, ma per quanto riguarda l’Italia il quadro si complica ulteriormente con misure fiscali domestiche che rischiano di rendere gli acquisti online significativamente più onerosi. Le parole del CEO di Amazon non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I dazi di Trump fanno salire i prezzi Amazon: ecco cosa sta già cambiando per gli italiani

