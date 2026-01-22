Impianti sportivi 20 milioni di euro per i cantieri | tutti gli interventi in corso e quelli già consegnati alla città

L’amministrazione comunale sta investendo circa 20 milioni di euro in nuovi impianti sportivi, sia in corso di realizzazione che già consegnati. Questi interventi mirano a migliorare le strutture esistenti e a favorire la crescita sociale e sportiva della città, contribuendo a un più ampio processo di sviluppo urbano. Di seguito, si dettagliano gli interventi attuali e quelli completati, evidenziando il ruolo strategico dello sport nel territorio.

La città cambia volto e lo sport assume un ruolo certamente centrale nel percorso di sviluppo urbano e sociale intrapreso dall’amministrazione comunale. Grazie alle risorse assegnate a Cesena nell’ambito del Pnrr, affiancate da una significativa compartecipazione economica del Comune, sono.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Riqualificati tre impianti sportivi comunali: conclusi gli interventi su spogliatoi, piste e copertureTre importanti impianti sportivi comunali di Palermo hanno appena concluso interventi di riqualificazione, migliorando spogliatoi, piste e coperture. Leggi anche: I lavori per gli impianti sportivi: "Allestito il campo da pickleball. Collaudi in corso per la piscina" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Sport a Napoli, investiti 20 milioni: Impianti nelle periferie; Sport: sostegno ed investimenti per 28 milioni di euro | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Il centro sportivo da 16 milioni che la città aspetta da 20 anni; Circa 20 milioni di risorse dalla Regione, tutte le misure per il rilancio delle opere pubbliche ad Alghero. Sport a Napoli, investiti 20 milioni: «Impianti nelle periferie»Ventisette cantieri aperti per altrettanti interventi negli impianti sportivi della città nell’anno di Napoli Capitale europea dello sport. Uno sforzo grande quello del ... ilmattino.it Impianti sportivi, i trenta cantieri aperti per ridare fiato a Milano, l'assessora Riva: «Così sta cambiando lo sport»«Saini, Cozzi, Agorà ma non solo: ecco quello che si sta muovendo. Negli ultimi anni sono state inaugurate 3 nuove strutture. Nei prossimi anni, grazie alle procedure che stiamo avviando in questo man ... milano.corriere.it Aggiornamento dal CUS Catania: comunicazione ufficiale sugli impianti sportivi, verifiche tecniche e organizzazione delle attività. Tutti i dettagli e le indicazioni per tesserati e lettori #Catania #Allertameteo #CusCatania #Sport facebook Aggiornamento allerta meteo – Proroga chiusura scuole, impianti sportivi, giardini e cimitero per la giornata di domani 21 gennaio 2026. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.