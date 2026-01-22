Impianti sportivi 20 milioni di euro per i cantieri | tutti gli interventi in corso e quelli già consegnati alla città

Da cesenatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale sta investendo circa 20 milioni di euro in nuovi impianti sportivi, sia in corso di realizzazione che già consegnati. Questi interventi mirano a migliorare le strutture esistenti e a favorire la crescita sociale e sportiva della città, contribuendo a un più ampio processo di sviluppo urbano. Di seguito, si dettagliano gli interventi attuali e quelli completati, evidenziando il ruolo strategico dello sport nel territorio.

La città cambia volto e lo sport assume un ruolo certamente centrale nel percorso di sviluppo urbano e sociale intrapreso dall’amministrazione comunale. Grazie alle risorse assegnate a Cesena nell’ambito del Pnrr, affiancate da una significativa compartecipazione economica del Comune, sono.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Riqualificati tre impianti sportivi comunali: conclusi gli interventi su spogliatoi, piste e copertureTre importanti impianti sportivi comunali di Palermo hanno appena concluso interventi di riqualificazione, migliorando spogliatoi, piste e coperture.

Leggi anche: I lavori per gli impianti sportivi: "Allestito il campo da pickleball. Collaudi in corso per la piscina"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Sport a Napoli, investiti 20 milioni: Impianti nelle periferie; Sport: sostegno ed investimenti per 28 milioni di euro | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Il centro sportivo da 16 milioni che la città aspetta da 20 anni; Circa 20 milioni di risorse dalla Regione, tutte le misure per il rilancio delle opere pubbliche ad Alghero.

impianti sportivi 20 milioniSport a Napoli, investiti 20 milioni: «Impianti nelle periferie»Ventisette cantieri aperti per altrettanti interventi negli impianti sportivi della città nell’anno di Napoli Capitale europea dello sport. Uno sforzo grande quello del ... ilmattino.it

impianti sportivi 20 milioniImpianti sportivi, i trenta cantieri aperti per ridare fiato a Milano, l'assessora Riva: «Così sta cambiando lo sport»«Saini, Cozzi, Agorà ma non solo: ecco quello che si sta muovendo. Negli ultimi anni sono state inaugurate 3 nuove strutture. Nei prossimi anni, grazie alle procedure che stiamo avviando in questo man ... milano.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.