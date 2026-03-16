I voti ai look | Paltrow effetto farfallina 7,5 Demi Moore come un' Araba Fenice 8 Chalamet gelataio 6,5 

Da xml2.corriere.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 98ª edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Ovation Hollywood sono stati assegnati i voti ai look delle star presenti. Gwyneth Paltrow ha ricevuto un 7,5 con un abito che ricorda le farfalle, mentre Demi Moore ha ottenuto un 8 con un outfit che richiama un’Araba Fenice. Timothée Chalamet si è distinto con un look da gelataio, valutato 6,5.

Sessantatrè anni ben spesi. L'abito Gucci la fa sembrare un'Araba Fenice, che risorge sempre dalle sue ceneri. Un appello ai fan: smettete di preoccuparvi per lei e la sua forma fisica. I problemi sono altri!??La notte degli Oscar: il racconto Tutti i vincitori e le vincitrici L'abito Chanel non fa il monaco, d'accordo: ma pensare che questa bombastica signora sia anche un'attivista di primo ordine per empowerment femminile e la body positivity, genera una certa discrasia. Teyana, anche meno.. Camicia bianca, cravatta bianca, scarpa bianca: le referenze di questo look vanno cercate in gelateria. Ma come diceva Honoré de Balzac, l'eleganza è la scienza di non fare nulla come gli altri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

i voti ai look paltrow effetto farfallina 75 demi moore come un araba fenice 8 chalamet gelataio 65160
© Xml2.corriere.it - I voti ai look: Paltrow effetto "farfallina" (7,5), Demi Moore come un'Araba Fenice (8), Chalamet gelataio (6,5) 

Articoli correlati

SAG Awards 2026, Demi Moore e Gwyneth Paltrow: due visioni sul red carpetIl red carpet dei SAG Awards 2026 ha avuto il sapore delle grandi narrazioni di stile.

Demi Moore, Gwyneth Paltrow, Emma Stone: storia dei beauty look degli Actor AwardsAncora una volta sul tappeto rosso si sono visti stili e personalità diverse, tra make-up e acconciature studiate sin nel minimo dettaglio Pelle...

Una raccolta di contenuti su Demi Moore

Discussioni sull' argomento Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Timothée Chalamet a Elle Fanning. FOTO; Oscar, le pagelle ai look: Demi Moore Araba Fenice (8), Chalamet gelataio (6,5), Gwyneth farfallina (7,5); Oscar 2026, pagelle look: Jessie Buckley sbaglia tutto (4), Zoe Saldana chic (8), Elle Fanning sposa (5); Papa Leone benedice la tela per il santuario del Faito di Vico Equense.

demi moore i voti ai lookOscar, le pagelle ai look: Demi Moore Araba Fenice (8), Chalamet gelataio (6,5), Gwyneth farfallina (7,5)I voti ai look della 98° edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Ovation Hollywood: Teyana Taylor bombastica (6,5) Kate Hudson in verde (8) ... corriere.it

Digita per trovare news e video correlati.