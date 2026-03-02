Demi Moore Gwyneth Paltrow Emma Stone | storia dei beauty look degli Actor Awards

A Los Angeles si è tenuta la 32esima edizione degli Actor Awards, evento dedicato alle migliori performance televisive e cinematografiche dell’anno, scelti da attori e attrici. Tra le star presenti, Demi Moore, Gwyneth Paltrow ed Emma Stone hanno sfoggiato look curati in ogni dettaglio, con pelle luminosa, guance colorate e capelli lucenti. La serata ha visto protagoniste diverse acconciature e trucco sofisticati.

SAG Awards 2026, Demi Moore e Gwyneth Paltrow: due visioni sul red carpetIl red carpet dei SAG Awards 2026 ha avuto il sapore delle grandi narrazioni di stile.

Nel 2026 i jeans cedono il passo a nuove silhouette, più fluide e sofisticate, come suggerito da Demi Moore e Gwyneth PaltrowNel 2026 i jeans cedono il passo a nuove silhouette, più fluide e sofisticate, come dimostrano alcune scelte recenti di stile delle celebrity.

