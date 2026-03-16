I vigili del fuoco salvano un pastore tedesco scivolato in un canale a Medolla

Questa mattina a Medolla, i vigili del fuoco del comando di Modena sono intervenuti per soccorrere un pastore tedesco che era scivolato in un canale irriguo. Gli uomini delle forze di pronto intervento hanno raggiunto l’animale e lo hanno messo in sicurezza. L’intervento si è svolto senza complicazioni e il cane è stato restituito al suo proprietario.

Modena, 16 marzo 2026 – Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Modena hanno tratto in salvo un pastore tedesco scivolato poco prima in un canale irriguo. L’intervento, avvenuto intorno alle 7.40 d’urgenza, è andato in scena a Medolla in via Pontiroli. L’animale non riusciva più a risalire le sponde. Per garantire la massima sicurezza e rapidità nelle operazioni, fanno sapere i vigili del fuoco, è stato impiegato un soccorritore acquatico, il quale si è calato nel corso d'acqua per raggiungere l'animale. Il cane è stato messo in sicurezza e riportato a riva senza riportare ferite. Una volta fuori dall'acqua, il pastore tedesco, visibilmente spaventato ma in buone condizioni di salute, è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario presente sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I vigili del fuoco salvano un pastore tedesco scivolato in un canale a Medolla Articoli correlati Pastore Tedesco cade in un canale a Medolla, salvato dai vigili del fuocoIntervento a lieto fine questa mattina, lunedì 16 marzo, per i vigili del fuoco del Comando di Modena. Terni, auto in fiamme: i Vigili del Fuoco salvanoUn’improvvisa esplosione di fiamme ha scosso la zona di Valleantica a Terni nel tardo pomeriggio di giovedì 12 marzo, quando una Fiat alimentata a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a I vigili del fuoco salvano un pastore... Temi più discussi: Domenica 15 marzo il circolo Pd di Medolla organizza un incontro sul referendum della giustizia; Crisi Gambro, de Pascale: Tutelare i dipendenti; Invito Regione: Lavoro. Gambro Vantive, il presidente de Pascale e l’assessore Paglia domani giovedì 12 marzo alle 15,30 incontrano sindacati, lavoratrici e lavoratori davanti allo stabilimento di Medolla (Mo). Poi iniziativa in Comune con il sindaco Calciolari,; Lo schiaffo americano al biomedicale: il mistero sul piano del fondo Carlyle che fa tremare Medolla. Momenti di paura per un cane finito nel canale a Medolla: i Vigili del Fuoco lo salvanoIntervento questa mattina in via Pontiroli: un soccorritore acquatico si cala nell’acqua e recupera il pastore tedesco, poi riconsegnato al proprietarioIntervento a lieto fine questa mattina a Medolla ... sulpanaro.net Scivola in acqua e non riesce a risalire a riva: Pastore tedesco salvato a Medolla dai Vigili del fuocoQuesta mattina intorno alle 7:30, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro è intervenuta d’urgenza nel comune di Medolla in via Pontiroli, per il salvataggio di un c ... sassuolo2000.it Medolla, Biomedicale Situazione Gambro. Dichiarazione del Presidente della Regione Michele De Pasquale, a margine della inaugurazione di Unimore AI Center - facebook.com facebook Crisi #Gambro- #Vantive, #dePascale incontra i 500 #lavoratori a #Medolla in vista del tavolo nazionale a #Roma con azienda e ministero delle Imprese e del made in Italy: «Chiederemo impegni chiari» #Biomedicale x.com