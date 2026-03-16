I programmi TV di oggi 16 marzo 2026 | fiction intrattenimento e film

Oggi, 16 marzo 2026, i telespettatori possono seguire diverse proposte: su Rai 1 viene trasmessa la fiction “Guerrieri”, su Canale 5 va in onda “Scherzi a parte” e su Cine 34 viene mostrato il film “Perfetti sconosciuti”. Sono queste le principali trasmissioni previste per la giornata, con generi che spaziano tra fiction, intrattenimento e cinema.

Guida ai programmi TV del 16 marzo 2026: “Guerrieri” su Rai 1, “Scherzi a parte” su Canale 5, “Perfetti sconosciuti” su Cine 34. La prima serata del 16 marzo 2026 offre una programmazione ricca e varia, pensata per tutti i gusti. Su Rai 1 torna Guerrieri – La regola dell’equilibrio, con un nuovo caso che mette alla prova l’avvocato interpretato da Alessandro Gassmann. Rai 2 propone il brillante giallo Cena con delitto – Knives Out, un puzzle narrativo che rinnova il fascino del mystery classico. Per gli amanti del cinema d’autore, Canale 20 illumina la serata con Pulp Fiction, il cult di Quentin Tarantino che ha segnato un’epoca. Su Sky Cinema Collection domina la fantascienza con Interstellar, il capolavoro visionario di Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 16 marzo 2026: fiction, intrattenimento e film Articoli correlati I programmi TV di oggi 5 marzo 2026: fiction, film e intrattenimentoGuida ai programmi TV del 5 marzo 2026: "Don Matteo 15" su Rai 1, "Quo Vado?" su Canale 5, "King Arthur" su Canale 20 La prima serata del 5 marzo... I programmi TV di oggi 5 febbraio 2026: fiction, intrattenimento e filmGuida ai programmi TV del 5 febbraio 2026: “Don Matteo 15” su Rai 1, “Striscia la notizia” su Canale 5, “Atalanta-Juventus” su Italia 1 La prima... La Promessa - Anticipazioni 1 e 2 Marzo 2026 - LA GUARIGIONE Di EUGENIA Contenuti e approfondimenti su I programmi TV di oggi 16 marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 12 marzo; Programmi TV 9 marzo 2026: cosa vedere stasera; Guida tv 13 marzo 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato14 marzo. I programmi TV di oggi 8 marzo 2026: fiction, quiz e filmGuida ai programmi TV dell'8 marzo 2026: Imma Tataranni su Rai 1, Chi vuol esser milionario su Canale 5, Taken – La vendetta su Canale 20 ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 6 marzo 2026: sport, fiction e filmGuida ai programmi TV del 6 marzo 2026: Paralimpiadi Invernali su Rai 1, Io sono Farah su Canale 5, Top Gun: Maverick su Italia 1 ... lopinionista.it PROGRAMMI DI LUNEDI' 16 MARZO PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita@ra - facebook.com facebook