I programmi TV di oggi 5 marzo 2026 | fiction film e intrattenimento

Ecco la guida ai programmi TV di oggi, 5 marzo 2026. Su Rai 1 va in onda “Don Matteo 15”, mentre su Canale 5 viene trasmesso il film “Quo Vado?”. Su Canale 20, invece, si può vedere “King Arthur”. Sono in programma anche altre fiction, film e appuntamenti di intrattenimento.

Guida ai programmi TV del 5 marzo 2026: "Don Matteo 15" su Rai 1, "Quo Vado?" su Canale 5, "King Arthur" su Canale 20 La prima serata del 5 marzo 2026 propone su Rai 1 Don Matteo 15, nuovo capitolo della fiction più amata dagli italiani. Canale 5 punta sulla comicità popolare con Quo Vado?, mentre Italia 1 risponde con l’adrenalina di Mission: Impossible – Fallout, uno dei capitoli più spettacolari della saga con Tom Cruise. Sul fronte cinema, TV8 propone il disaster movie 2012, grande classico del genere catastrofico, mentre Sky Cinema Collection costruisce una serata interamente dedicata a The Bourne Identity, thriller che ha ridefinito lo spy-movie moderno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

DON MATTEO 15 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Raoul Bova

