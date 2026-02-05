I programmi TV di oggi 5 febbraio 2026 | fiction intrattenimento e film

Oggi in tv ci sono diverse opzioni tra fiction, intrattenimento e sport. Su Rai 1 torna “Don Matteo 15”, mentre su Canale 5 va in onda “Striscia la notizia”. Per gli appassionati di calcio, alle 20.45 su Italia 1 c’è il big match Atalanta-Juventus. La giornata televisiva si preannuncia ricca di eventi per tutti i gusti.

Guida ai programmi TV del 5 febbraio 2026: “Don Matteo 15” su Rai 1, “Striscia la notizia” su Canale 5, “Atalanta-Juventus” su Italia 1. La prima serata televisiva di oggi 5 febbraio vede su Rai 1 la forza rassicurante della fiction italiana con un nuovo episodio di Don Matteo 15, un classico intramontabile che continua a unire generazioni grazie al suo mix di mistero, umanità e tradizione. Rai 2 propone invece un’accoppiata che mescola cinema e sport: si parte con Un piccolo favore, commedia thriller brillante e piena di colpi di scena, per poi passare alle emozioni delle discipline invernali con Neve, ghiaccio e gioia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

