Il festival de I bambini del mondo per la pace Luca Criscenzo | Speriamo di risvegliare le coscienze

Ad Agrigento si svolge la ventitreesima edizione del festival internazionale “I bambini del mondo”, un evento dedicato ai giovani ballerini inserito nella tradizionale sagra del “Mandorlo in fiore”. L’organizzazione ha annunciato che tutto è pronto per questa manifestazione, che coinvolge numerosi artisti provenienti da diversi paesi. Durante la cerimonia, sono state presentate le attività previste e gli obiettivi dell’edizione attuale.

L'anteprima della kermesse folklorica sabato 7 marzo con il tradizionale omaggio ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio È tutto pronto ad Agrigento per la ventitreesima edizione del festival internazionale "I bambini del mondo" la kermesse folklorica dedicata ai piccoli ballerini che si inserisce nel programma della sagra del "Mandorlo in fiore". Sei i gruppi internazionali partecipanti provenienti da Bulgaria, Costarica, Kirghizistan, Macedonia, Polonia e Messico che apriranno le danze, sabato 7 marzo, con l'omaggio ai degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale di Agrigento per poi, sfilare insieme a tutti i gruppi folk, nella tradizionale sfilata della prima domenica del Mandorlo in programma per domenica 8 marzo.