Il festival de I bambini del mondo per la pace Claudio Criscenzo | Speriamo di risvegliare le coscienze

Ad Agrigento si prepara la ventitreesima edizione del festival internazionale “I bambini del mondo”, evento dedicato ai bambini e ai loro ballerini, che si inserisce nella tradizionale sagra del “Mandorlo in fiore”. Claudio Criscenzo ha dichiarato l’intenzione di sperare in un risveglio delle coscienze attraverso questa manifestazione, che coinvolge diverse nazioni e gruppi folkloristici. La manifestazione si svolgerà nel contesto della celebrazione della sagra.

L'anteprima della kermesse folklorica sabato 7 marzo con il tradizionale omaggio ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio È tutto pronto ad Agrigento per la ventitreesima edizione del festival internazionale "I bambini del mondo" la kermesse folklorica dedicata ai piccoli ballerini che si inserisce nel programma della sagra del "Mandorlo in fiore". Sei i gruppi internazionali partecipanti provenienti da Bulgaria, Costarica, Kirghizistan, Macedonia, Polonia e Messico che apriranno le danze, sabato 7 marzo, con l'omaggio ai degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale di Agrigento per poi, sfilare insieme a tutti i gruppi folk, nella tradizionale sfilata della prima domenica del Mandorlo in programma per domenica 8 marzo.