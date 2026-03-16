I Pasdaran emettono un avviso di evacuazione per le aree di Dubai e Doha

I pasdaran iraniani hanno diffuso un avviso di evacuazione rivolto ai residenti di alcune zone di Dubai e Doha. L'avviso riguarda specifiche aree di queste città e invita le persone a lasciare le rispettive zone. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul motivo di questa comunicazione o sulle tempistiche precise. Il messaggio è stato trasmesso ufficialmente dalle autorità militari iraniane.

I pasdaran iraniani hanno diramato un avviso di evacuazione ai residenti di specifiche aree di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e di Doha, in Qatar. “A causa della presenza di ufficiali e soldati americani nascosti in queste zone, alcune località potrebbero essere attaccate nelle prossime ore”, si legge nel comunicato. Chi vive lì è invitato dall’Iran ad andarsene. In particolare, i Pasdaran spiegano “a causa della presenza di ufficiali e soldati americani nascosti in queste zone, potrebbero essere attaccati nelle prossime ore” e per questo li pregano “di lasciare queste aree il prima possibile”. “Nonostante gli avvertimenti delle Forze... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Pasdaran emettono un avviso di evacuazione per le aree di Dubai e Doha Articoli correlati L’IDF continua a martellare in Libano: caos a Beirut dopo l’avviso di evacuazionePanico nella zona meridionale di Beirut dopo l’appello lanciato dall’IDF per l’evacuazione del sobborgo di Dahieh, storica roccaforte di Hezbollah,... Fiera di San Giuseppe, pubblicato l’avviso per la concessione dei posteggi nelle aree merceologica e foodTempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Benevento rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’assegnazione ed il... Approfondimenti e contenuti su Pasdaran emettono Argomenti discussi: Trump sulla fine della guerra | non è pronto un accordo Fatwa dei Pasdaran su Netanyahu | Lo braccheremo e lo uccideremo. I Pasdaran emettono un avviso di evacuazione per le aree di Dubai e DohaI pasdaran iraniani hanno diramato un avviso di evacuazione ai residenti di specifiche aree ... msn.com I pasdaran ipotizzano la morte di Netanyahu: Non sappiamo se è ancora vivo. Lui risponde con un videoIl premier israeliano pubblica un video dopo che i Guardiani della Rivoluzione avevano ipotizzato la sua morte o fuga ... ilfattoquotidiano.it